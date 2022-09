Géraldine Maillet : Son compagnon Daniel Riolo face à une grosse polémique, elle brise le silence

Le 29 septembre 2022, Daniel Riolo a tenu des propos qui ont fait polémique dans l'émission Estelle midi, sur RMC. Des déclarations sur lesquelles l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) est revenue le soir-même. Et la réaction de sa compagne Géraldine Maillet, qui était présente sur le plateau, était très attendue.

Plus de 600 personnes réclament, dans une lettre ouverte à la Première ministre Elisabeth Borne, la mise en place d'un accès à Internet dans les prisons françaises, pour faciliter la réinsertion des détenus et réduire la "fracture numérique". Parmi les personnes qui ont signé la missive se trouvent des députés et des organismes. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité. Beaucoup s'y opposent en effet fermement, parmi lesquels le journaliste Daniel Riolo. Dans l'émission d'Estelle Denis, il a affirmé que les prisonniers "sont des sous-citoyens qui ont fauté, qui ont causé du tort à la société". Des déclarations qui ont choqué sur la Toile.

L'équipe de Touche pas à mon poste était ainsi invitée à donner son point de vue. Raymond, Gilles Verdez ou encore Matthieu Delormeau trouvent que Daniel Riolo est allé trop loin dans ses propos. L'ancien présentateur de NRJ12 s'est d'ailleurs directement adressé à Géraldine Maillet pour dire le fond de sa pensée. "La prison ça peut arriver à tout le monde et sans prévenir. (...) Une petite peine de prison ça peut être un moment d'égarement, une colère. Ca peut être plein de choses qui font en sorte que tu vas en prison et tu vas payer ta peine en prison. C'est mal ce que tu as fait, mais tu n'es pas un sous-citoyen pour autant. Et c'est vrai que ça m'étonne que ton mari ait pu faire un amalgame aussi important", a-t-il lancé.

Les téléspectateurs attendaient bien entendu avec impatience la réaction de Géraldine Maillet. Laquelle a tenu à défendre l'homme qui partage sa vie et à modérer ses propos après avoir rappelé le contexte. "Il a dit qu'il n'est pas d'accord parce que qui, quoi, comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va donner à un pédo-criminel Internet ou à un terroriste ?", a-t-elle confié dans un premier temps. Ce à quoi Béatrice Rosen a répondu : "Tu mélanges tout. On peut penser qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à Internet sans penser qu'ils sont des sous-citoyens !". La charmante brune a surenchéri en assurant que "sous-citoyen ne veut pas dire sous-homme ou sous-race". Un avis non partagé par Cyril Hanouna et nombreux de ses collègues. Malgré tout, Daniel Riolo sera présent ce vendredi 30 septembre pour évoquer le sujet sur le plateau.