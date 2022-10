"Ce maillot rose ridicule" : Daniel Riolo fait une énorme bourde en direct !

Les émissions en direct ont certains avantages, mais également certains inconvénients et on se retrouve parfois avec des situations pour le moins gênantes. C'est exactement ce qui est arrivé au journaliste de RMC Daniel Riolo hier soir lors de son émission l'After Foot, consacrée principalement à l'actualité autour du football. Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, le compagnon de Géraldine Maillet est souvent à l'origine de polémiques et il a même vu Twitter suspendre son compte il y a quelques semaines de cela. Une attitude qui plaît à pas mal d'auditeurs, mais qui en agacent également certains.

Dernièrement, le journaliste de 52 ans s'en est pris aux jeunes de l'équipe de France après un match désastreux où les moins de 18 ans ont pris de nombreux cartons rouges. "Ce sont de bonnes attitudes de merde et de petites racailles. (...) Ce sont des enfants qui grandissent en France et vu l'état de notre société et de l'autorité dans ce pays... Ça ne m'étonne pas", a-t-il lâché, suscitant de vives réactions. Malgré cela, il arrive que certaines émissions se déroulent sans aucune polémique et c'était le cas hier soir, du moins jusqu'à ce que Daniel Riolo n'aperçoive le maillot arboré par l'équipe de Sochaux lors de son match face à Saint-Étienne. "Qu'est-ce que c'est que ce maillot rose ridicule, Sochaux n'a plus de maillot jaune ?", demande-t-il au journaliste chargé de suivre la rencontre.

Daniel Riolo se rend vite compte de son erreur et s'excuse

Petit moment de flottement avant que le journaliste n'explique la raison de ce choix de couleur à Daniel Riolo. "Alors ridicule, oui et non parce que c'est pour Octobre rose, c'est une opération au niveau national", explique-t-il. En effet, tout le mois d'octobre, une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein est effectuée à travers diverses opérations de communications comme celle-ci. "Ah pardon, d'accord. Excusez-moi. Pardon, pardon, pardon", a réagi rapidement celui qui partage la vie de Géraldine Maillet suite à sa grosse bourde, avant d'avouer qu'il n'avait pas fait le lien avec cette opération. "C'est bon, j'ai recollé les bouts", conclut-il, visiblement désolé de son intervention très malvenue.