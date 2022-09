"Des bonnes attitudes de merde et de petites racailles" : Daniel Riolo voit rouge et allume les jeunes de l'équipe de France !

S'il y a bien un journaliste sportif qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est bien Daniel Riolo. Connu pour avoir créé de nombreuses polémiques et souvent pointé du doigt par ses détracteurs, notamment pour son désamour féroce envers Marco Verratti, le journaliste de 52 ans aime bien mettre le doigt là où ça fait mal. Récemment, il s'est retrouvé au coeur d'une polémique impliquant la star des Bleus, Kylian Mbappé. "Il aurait fait deux, trois conneries. Il y a des choses qui circulent qui ne sont pas génialissimes", avait-il déclaré à l'antenne de RMC, dans l'émission L'After Foot. Des propos qui n'ont pas du tout plu à la famille du joueur et notamment sa mère, qui avait rapidement indiqué réfléchir à porter plainte pour diffamation.

Face à la polémique, le compagnon de Géraldine Maillet avait tenu à faire amende honorable et l'histoire en est restée là. Il y a peu de temps, il s'est également exprimé sur l'affaire qui secoue le football féminin actuellement, l'agression de Kheira Hamraoui et les nombreuses répercussions qu'elle a eu. Estimant que la joueuse de 32 ans a été "traînée dans la boue", Daniel Riolo s'est montré particulièrement véhément et ce n'est pas la prestation de l'équipe de France U18 hier qui l'a calmé, loin de là... Présents en finale du tournoi de Toulon, les moins de 18 ans français se sont inclinés en finale sur le score de 2 à 0 face à la Pologne. Si rien n'apparaît inhabituel là-dedans, la situation est pourtant rocambolesque puisque le match n'est pas allé à son terme.

Ce sont des enfants qui grandissent en France et vu l'état de notre société et de l'autorité dans ce pays...

En effet, les jeunes français ont reçu 4 cartons rouges pendant le match, obligeant l'arbitre à siffler la fin de la rencontre et la défaite de la France. Une prestation qui a fait fulminer Daniel Riolo à l'antenne hier soir. "Ce sont de bonnes attitudes de merde et de petites racailles. C'est une sélection nationale qui dépend de la Fédération Française de Football qui est à la rue. Ce sont des enfants qui grandissent en France et vu l'état de notre société et de l'autorité dans ce pays... Ça ne m'étonne pas", s'est-il lamenté dans son émission.

Visiblement très remonté contre la jeune génération, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots pour qualifier l'attitude des joueurs de l'équipe de France U18.