Daniel Riolo menacé par le clan de Kylian Mbappé : le compagnon de Géraldine Maillet réagit enfin !

Daniel Riolo fait partie de ses journalistes qui divisent beaucoup les auditeurs. Il y a ceux qui l'encensent et boivent ses paroles et ceux qui, à l'inverse, lui tombent dessus à chacune de ses interventions. Il faut dire que le journaliste de 52 ans, qui a récemment été banni de Twitter, a souvent des avis bien tranchés quand il s'agit de football et dernièrement, une affaire fait plus parler que les autres. La semaine dernière, Mathias Pogba, le frère de la star des Bleus Paul Pogba, s'est exprimé sur les réseaux sociaux et a indiqué qu'il allait faire des révélations explosives concernant son petit frère. Une histoire rocambolesque à laquelle a été lié sans le vouloir la star du football français, Kylian Mbappé.

Daniel Riolo a par la suite fait une sortie remarquée sur le plateau de L'After Foot, son émission sur RMC et il a ciblé l'attaquant du Paris Saint-Germain. "Je ne vais faire aucune révélation et je vais employer le conditionnel, mais ces derniers temps, attention. Les choses qui commencent à circuler autour de lui ne sont pas super nettes. Il ne faudrait pas qu'il perde ce contrôle sur cet environnement qu'il avait. Ces derniers temps, il aurait été approché, il aurait fait deux, trois conneries. Il y a des choses qui circulent qui ne sont pas génialissimes", a lâché le compagnon de Géraldine Maillet. Des propos qui ont vivement fait réagir le joueur et sa mère, Fayza Lamari a même indiqué sur Twitter que son clan "étudie une plainte pour diffamation".

J'ai vu que ça avait fait un bruit complètement démesuré et un petit peu fou

Hier soir, Daniel Riolo a donc souhaité réagir à ces nouvelles informations et cette possible plainte à son encontre à la suite de ses propos qui ont beaucoup fait parler. "J'ai vu que ça avait fait un bruit complètement démesuré et un petit peu fou (...) Je dis que deux trois choses circulent sur un joueur, en l'occurrence Kylian Mbappé, est-ce que je donne du crédit à ces deux trois choses, est-ce que je les révèle ?", s'étonne le passionné de poker, avant de conclure sur le sujet : "Quand j'apprends aujourd'hui 'attaques, possibles procès', écoute, nous on est tranquilles. On sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on pense. On ne s'est jamais caché. On est toujours là. Et on affronte tout et on assume tout. Mais en l'occurrence c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Alors si c'est mal compris...".

Visiblement touché par l'ampleur prise par la polémique, Daniel Riolo tente d'aplanir la situation et ne souhaite pas rajouter d'huile sur le feu. On attend désormais la réaction de Kylian Mbappé après ces nouveaux propos.