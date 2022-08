Affaire Pogba : Mathias affirme risquer "sa vie", nouvelles révélations fortes sur la guerre familiale

Jusqu'ici, la Juventus Turin n'a souhaité faire "aucun commentaire", rapporte l'AFP. Le club italien a renvoyé les journalistes vers l'entourage de Paul Pogba, parmi lequel sa mère Yeo Moriba, et son agente Rafaela Pimenta. Elles ont dénoncé dimanche des "menaces" et des "tentatives d'extorsion en bande organisée" visant la star des Bleus et annoncé avoir saisi la justice "il y a un mois" en Italie et en France. "Les blessés travaillent à part de l'équipe, je n'ai pas vu Pogba", a de son côté simplement déclaré le coach de l'équipe, Massimiliano Allegri.

La mère des frères Pogba entendue

Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 août dernier du chef d'extorsion en bande organisée et tentative, dont les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre le crime organisé (Oclo). Selon les informations de franceinfo, Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été plusieurs fois été intimidé à Manchester, son ex-club, et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus, où il est revenu cet été. Il déclare avoir reconnu parmi les suspects son frère Mathias, jumeau de Florentin. Yeo Moriba, mère des deux footballeurs, a été entendue comme témoin.

Le nom de Kylian Mbappé est aussi apparu dans cette sombre affaire. Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce qu'il dément.