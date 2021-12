Kylian Mbappé : Quand sa mère lui cachait son salaire déjà énorme...

C'est désormais l'un des footballeurs les plus admirés au monde. À seulement 22 ans, Kylian Mbappé est un phénomène de précocité, déjà champion du monde en 2018, multiple champion de France et star incontestée des Bleus de Didier Deschamps. Un destin tout tracé pour le gamin de Bondy qui a rapidement quitté le cocon familial pour rejoindre le centre de formation de Monaco, lieu de ses premiers exploits. Très tôt considéré comme un futur grand joueur, le club monégasque n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour offrir au grand copain de Benzema un beau salaire.

Bien entouré par son père Wilfried et sa mère Fayza Lamari, Kylian Mbappé n'a pas su tout de suite qu'il avait déjà un salaire confortable alors qu'il n'était pas encore majeur. "Longtemps, pour qu'il grandisse comme un enfant lambda, on lui a caché qu'il gagnait beaucoup d'argent. À 17 ans, quand il est passé pro, on ne lui donnait que 200 euros d'argent de poche par mois quand son salaire s'élevait à 85 000", explique-t-elle dans le numéro du 16 décembre 2021 de Paris Match, dont Kylian Mbappé fait la couverture.

Il n'avait, par exemple, jamais retiré d'argent avec une carte Bleue avant d'avoir la sienne, il y a un an

Protégé de l'aspect financier de sa carrière, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a finalement découvert certaines choses que très tardivement. "On en rit, mais il ne sait rien de la plupart des choses banales de nos vies ordinaires. Il n'avait, par exemple, jamais retiré d'argent avec une carte Bleue avant d'avoir la sienne, il y a un an", ajoute sa mère. Loin des strass et paillettes de la vie de millionnaires du football, Kylian Mbappé apprécie surtout les plaisirs simples. "À Noël, que l'on passera comme toujours en famille, il y aura du saumon, du foie gras ; mais Kylian, tu peux être sûr qu'il ne mangera que des cochonneries. Il n'a pas de goûts de luxe", conclut Fayza Lamari.

Si l'argent est bien sûr quelque chose d'important pour lui, Kylian Mbappé n'en fait pas pour autant une obsession. "J'ai un rapport tranquille à l'argent : je sais que c'est important, je suis content d'en avoir, mais ce n'est pas ce qui m'anime à chaque seconde de la journée", assure-t-il. Il compte d'ailleurs faire passer cet aspect en second pour la suite de sa carrière : "C'est l'expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l'argent, même si c'est important, parce qu'on a des familles à mettre à l'abri".

À côté de son activité de footballeur professionnel, Kylian Mbappé vient de sortir une bande dessinée qui raconte son histoire. Dans Je m'appelle Kylian il raconte son histoire, du petit enfant de Bondy à la star du Paris Saint-Germain qu'il est devenu aujourd'hui. Sorti récemment, le footballeur en est fier.