Tiziri Digne (Mamans & célèbres) : Son mari Lucas, leurs enfants... ses confidences

Une nouvelle famille débarque dans Mamans & célèbres. Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre le quotidien de Tiziri Digne, femme du footballeur Lucas Digne. Le couple a deux enfants : l'adorable Isaho (3 ans) et la petite Inhaya (20 mois). Certains connaissent déjà l'international français, mais aussi l'heureuse maman qui a déjà participé à Championnes, familles de footballeurs. Auprès de nos confrères du magazine Télé Star, actuellement en kiosques, Tiziri Digne se livre sur cette nouvelle expérience télévisée.

Avoir des caméras à la maison, ce n'est pas évident à accepter. "Au départ, j'étais un peu réticente, car je n'avais jamais fait de télé ni été exposée, à part sur les réseaux sociaux, et je ne savais pas trop si j'allais être à l'aise dans cet exercice, se souvient-elle à propos de sa participation à Championnes, familles de footballeurs. Mais j'ai eu de supers retours et les enfants ont adoré. Cette fois, j'y suis donc allée sans trop d'hésitation." Et puis, les émissions ne sont pas les mêmes. La première était centrée sur la vie de femme de sportif professionnel. Désormais, "on se focalise davantage sur mes projets, sur mes activités et sur la façon dont j'éduque mes enfants", précise Tiziri Digne.

Si c'est elle la star de Mamans & célèbres, la jeune femme n'est pas seule à apparaître à l'écran. Son célèbre mari Lucas Digne, qui évolue à Aston Villa, est de la partie. "Bien sûr on le verra parce qu'il fait partie de ma vie et de mon quotidien. On changement simplement d'angle et d'axe", confie-t-elle. Enfin, leurs deux bambins sont également attendus. "Pour l'instant, ils sont encore petits. Il n'y a pas vraiment de choses qui puissent leur nuire et je fais en sorte de respecter leur intimité, leurs rythmes et leurs envies, même lorsque l'on est en période de tournage, déclare Tiziri Digne, elle qui a longtemps préféré préserver ses enfants. Plus tard, évidemment, si la famille continue à être médiatisée, je les consulterai. Je ne me vois pas leur imposer quoi que ce soit, sachant que même à l'âge qu'ils ont, je leur demande déjà beaucoup leur avis."