"Reste concentré" : Karim Benzema répond à Jérôme Rothen et lui envoie un énorme tacle !

Si certains pensent que les stars du foot ne savent pas ce qui se dit sur eux dans les médias, ils se trompent lourdement. Depuis lundi 17 octobre dernier, il n'y en a que pour Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, auteur d'une saison tout simplement exceptionnelle avec son club. C'est donc fort logiquement qu'il a été élu Ballon d'Or au théâtre du Châtelet à Paris, devant un grand nombre de ses proches, ainsi que sa nouvelle compagne, Jordan Ozuna. La sublime jeune femme en a profité pour le féliciter après la cérémonie et tout semble aller pour le mieux pour le joueur de 34 ans, qui paraît s'améliorer avec les années.

Si sur le terrain Karim Benzema est très souvent un joueur exemplaire, il ne faut pas trop le chercher en dehors... Durant son discours de remerciement au moment de recevoir le prestigieux trophée, le natif de Lyon a glissé un petit tacle pour son sélectionneur Didier Deschamps et ce n'est pas le seul à avoir eu droit à ce traitement, puisque la star des Bleus vient de récidiver en s'attaquant cette fois-ci à Jérôme Rothen. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est reconverti dans les médias et depuis deux saisons, il anime Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC.

Benzema n'apprécie pas les mots de Rothen sur son importance avec les Bleus

Pas réputé pour avoir la langue dans sa poche, l'animateur a eu des mots qui n'ont visiblement pas du tout plu à Karim Benzema. "En équipe de France, on a plus de certitudes dans les stars avec Mbappé que Benzema. Il marque plus et est plus décisif que n'importe quel attaquant. Il est essentiel", a déclaré Jérôme Rothen dans son émission. La réplique de celui que l'on surnomme KB9 ne s'est pas faite attendre et il y a quelques minutes, il a publié une photo de l'ancien footballeur de 44 ans lors de sa signature dans l'obscur club turque du MKE Ankaragücü. "Tu parles beaucoup trop... Reste concentré", réplique le sportif, avant d'en mettre une deuxième couche en mettant une photo de lui avec son Ballon d'Or et la mention : "Concentré..." (les images sont à retrouver dans le diaporama).

Un petit tacle qui devrait certainement faire réagir Jérôme Rothen et la querelle ne fait peut-être que commencer...