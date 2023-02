Raphaël Varane, la décision choc ! Le footballeur plonge les supporters des Bleus dans l'émoi

Si l'équipe de France possède de très nombreux talents en son sein, peu ont eu la régularité et l'importance de Raphaël Varane sur ces dernières années. Le défenseur formé au RC Lens fait partie des meilleurs à son poste et son passage au Real Madrid, où il a côtoyé Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, n'a fait que confirmer cela. Il est rapidement devenu un des joueurs préférés de Didier Deschamps, qui en a fait un de ses hommes de base et ses performances à la Coupe du monde 2018 lui ont donné raison. À 29 ans, il vit depuis 2 saisons une nouvelle aventure en Angleterre, du côté de Manchester United et si l'on en croit les informations du Parisien, il semble vouloir privilégier son nouveau club, puisqu'il devrait annoncer très prochainement sa retraite internationale.

En effet, après quasiment 10 années en équipe de France et 93 matchs sous le maillot des Bleus, Raphaël Varane va dire stop. Selon nos confrères, cela fait plusieurs semaines que le natif de Lille (Nord) s'interroge sur la suite à donner à sa carrière en sélection depuis un moment et il aurait finalement tranché. S'il était hésitant ces derniers jours, il aurait décidé d'arrêter et les raisons sont multiples. Phénomène de précocité, le défenseur a démarré sa carrière très jeune et il commencerait à ressentir une usure physique et psychologique, inhérente à la pratique du sport de haut niveau où les exigences sont souvent très élevées.

Raphaël Varane souhaite consacrer plus de temps à sa famille

Outre l'aspect sportif, Raphaël Varane, qui est marié à Camille Tytgat et père de deux enfants (et qui a récemment annoncé l'arrivée d'un troisième), souhaiterait consacrer plus de temps à sa famille. À l'image de son grand copain Hugo Lloris, qui a lui aussi pris sa retraite internationale pour profiter de ses proches, le défenseur des Bleus semble lasser des longs déplacements qu'impose la sélection.

Une nouvelle qui devrait forcément rendre bien triste les très nombreux fans de Raphaël Varane, mais une décision mûrement réfléchie pour celui qui restera comme l'un des grands hommes de l'équipe de France.