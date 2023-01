"Je n'ai rien vu passer" : Hugo Lloris, rares confidences sur ses regrets de papa de ses trois enfants

C'est une décision qui en a surpris plus d'un, mais pour Hugo Lloris, c'était le bon moment pour dire stop. Après plus de 14 ans de carrière chez les Bleus et un record de sélections battu lors de la dernière Coupe du monde, le gardien de but de 36 ans a décidé de laisser sa place en équipe de France. "Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n'ai pas envie de m'approprier la chose, j'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer", a-t-il déclaré au journal L'Équipe ce 9 janvier.

Un départ qui va forcément laisser un vide dans le vestiaire de l'équipe de France, tant le capitaine des Bleus est un homme respecté et qui part avec un sacré palmarès et 145 sélections, record absolu. Une nouvelle qui a certainement dû attrister ses proches, mais sans les matchs internationaux, Hugo Lloris va désormais pouvoir consacrer plus de temps à sa famille et notamment sa femme Marine et ses enfants, Anna-Rose (née en 2010), Giuliana (née en 2014) et Léandro (né en 2019). "Ma grande a 12 ans, et je n'ai rien vu passer. Je leur dois ça. Il y a des choses essentielles de la vie à côté desquelles il ne faut pas passer", raconte le portier qui évolue à Tottenham en Angleterre, dans une interview accordée au Figaro.

Hugo Lloris va pouvoir consacrer plus de temps à sa famille

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'équipe de France, au côté de Fabien Barthez, Hugo Lloris aura emmené les Bleus jusqu'au sacre mondial en Russie en 2018. Il a encore été excellent l'année dernière au Qatar, lors du parcours incroyable des Bleus. Revenu à Londres avec ses proches, il va désormais pouvoir profiter de la capitale anglaise lors des périodes de matchs internationaux et visiblement les activités en famille ont déjà commencé, comme sa femme Marine l'a montré. Accompagnée de ses filles, la jolie maman est allée à la rencontre d'animaux exotiques, dont des serpents et des mygales et ses enfants étaient particulièrement à l'aise.

Désormais retraité de l'équipe de France, Hugo Lloris va pouvoir consacrer plus de temps aux siens et profiter des matchs des Bleus, dont il deviendra à coup sûr le premier supporter !