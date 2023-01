Hugo Lloris : Mygale, serpent, l'improbable dimanche de sa femme Marine et ses filles

L'actualité de l'équipe de France est particulièrement agitée ces dernières heures, seulement quelques semaines après la fin de la Coupe du monde. Dimanche 8 janvier, le président de la FFF, Noël Le Graët, a donné une interview dans laquelle il se montre très irrespectueux à l'encontre de la légende des Bleus, Zinedine Zidane. Une interview qui a fait un véritable bad buzz et qui a quelque peu d'ombre à un autre évènement majeur, l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris. Recordman du nombre de sélections avec les Bleus, le gardien de but de 36 ans a décidé de mettre un terme à son histoire d'amour de plus de 14 ans avec l'équipe de France.

"Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n'ai pas envie de m'approprier la chose, j'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer", a-t-il déclaré pour acter son départ des Bleus. Avant de faire cette annonce, il a passé un très bon week-end en famille, comme sa femme Marine l'a montré sur son compte Instagram. Suivie par plus de 155 000, la mère de trois enfants partage régulièrement des moments de vie en famille et c'est ce qu'elle a fait le week-end dernier en mettant plusieurs photos de la belle journée qu'ils ont passée (et qui sont à retrouver dans le diaporama).

Mygale et serpent, avant un tour au restaurant

Sans que l'on ne sache vraiment où ils étaient, Marine et ses filles se sont rendues dans un endroit où elles ont pu approcher des animaux exotiques, comme des serpents et des mygales. Visiblement pas apeurés, les enfants n'hésitent pas à prendre les animaux sur eux, comme on peut le voir sur les photos. Une journée qui s'est poursuivie avec un superbe repas au restaurant et il y a avait de quoi faire !

Un beau moment en famille pour Marine et ses enfants, qui vont désormais pouvoir profiter d'Hugo Lloris plus souvent, maintenant qu'il a pris sa retraite internationale.