Équipe de France : Une star des Bleus prend sa retraite internationale, une annonce choc

Après une performance XXL au Mondial 2022 au Qatar, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale avec l'Équipe de France. "Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n'ai pas envie de m'approprier la chose, j'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer", a-t-il expliqué au journal l'Équipe, lui qui était jusqu'ici le capitaine de l'équipe de Didier Deschamps. Ce dernier qui a d'ailleurs été prévenu en amont de cette décision, par l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais.

En se hissant avec les Bleus jusqu'à la finale de la Coupe du Monde en décembre dernier, le mari de Marine, avec qui il est papa de trois enfants (Anna-Rose, née en 2010, Giuliana, née en 2014 et Léandro, né en 2019), avait porté son total de sélections avec les Bleus à 145. Un chiffre qui restera gravé dans l'histoire des Bleus, puisqu'il est le joueur tricolore le plus capé depuis la création de l'équipe nationale.

Légende des Bleus

Trois phases finales de Coupes du monde (2014, 2018 et 2022), trois Euros (2012, 2016, 2021), deux trophées remportés (la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021), trois finales disputées, 120 buts encaissés (0,82 but par match), 63 clean sheets (matchs sans encaisser de but) et plus de 130 joueurs côtoyés en équipe de France.... Celui qui avait 21 ans à ses débuts après l'Euro 2008, où il a succédé à Grégory Coupet et Steve Mandanda, peut être fier de sa carrière internationale.

A noter que s'il tire sa révérence avec les Bleus à 36 ans, il est en revanche toujours opérationnel avec son club de Tottenham, à Londres. Mais désormais, l'Équipe de France doit lui trouver un nouveau successeur. Et c'est l'ancien parisien Mike Maignan, récent champion d'Italie avec l'AC Milan, qui semble être son héritier tout désigné au poste malgré une blessure qui l'a privé de Mondial et continue de l'embêter. Didier Deschamps, qui a récemment prolongé son contrat avec les Bleus jusqu'en 2026, doit également désigner un nouveau capitaine. Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Kylian Mbappé... Tout est possible !