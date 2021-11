Hugo Lloris : Ses filles Anna-Rose et Giuliana lui mettent la misère !

C'est l'un des tauliers de l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant et il continue de performer malgré le poids des années. À 34 ans, Hugo Lloris continue de tenir la place de numéro un dans la cage des Bleus avec qui il a été champion du monde en 2018. Évoluant en Angleterre du côté de Londres depuis plusieurs années, l'ancien niçois est le capitaine de Didier Deschamps depuis plusieurs années et aucun remplaçant ne semble en mesure de prendre sa place sur le terrain.

Si tout va pour le mieux professionnellement pour Hugo Lloris, sa vie privée n'est pas à plaindre non plus. Mariée depuis 2012 avec la belle Marine, le gardien de but est le papa de trois enfants, Anna-Rose (née en 2010), Giuliana (née en 2014) et Léandro (né en 2019). Alors qu'il s'est envolé pour la France afin de retrouver ses coéquipiers de l'équipe nationale, le beau brun a profité d'un joli moment en famille avant son départ comme l'a montré sa compagne. Cette dernière a publié une courte vidéo sur son compte Instagram où elle est suivie par 106 000 abonnés. "Entraînement avec le boss", peut-on lire en commentaire de sa publication.

Sur la vidéo on peut voir Hugo Lloris dans le rôle qu'il affectionne le plus, c'est à dire gardien de but, dans le jardin familial. En face de lui, ses deux filles, Anna-Rose et Giuliana lui envoie de sacrées tirs et plusieurs d'entre eux font mouche, transperçant la muraille que représente leur père. Un joli moment de complicité en famille, même si on sent que les filles ne sont pas là pour rigoler ! Sur la vidéo on peut voir le coéquipier de Pogba et Mbappé tout sourire malgré les rafales de tirs qu'il prend, preuve qu'il passe un très bon moment avec ses deux filles.

Un beau moment de partage à trois, sous les yeux et la caméra de Marine, qui n'a pas hésité à le partager avec ses abonnés.