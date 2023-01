Zinedine Zidane taclé sèchement par Noël Le Graët : Mbappé et Ribéry à la rescousse de la légende des Bleus

C'est l'un des personnages les plus importants du football français et à 81 ans aujourd'hui, beaucoup se demandent si Noël Le Graët ne devrait pas laisser sa place à la tête de la Fédération française de football (FFF). Invité de l'émission Bartoli Time, présentée par Marion Bartoli sur RMC, ce dernier a eu des mots très durs à l'égard de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France, Zinedine Zidane. Désormais entraîneur de renom, il espère depuis des mois prendre les rênes des Bleus en lieu et place de Didier Deschamps, mais à entendre le président de la FFF, ce n'est pas pour demain. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection", a-t-il lâché en interview.