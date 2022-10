"Mon amour" : Wahiba, la femme de Franck Ribéry, s'épanche comme jamais à un moment clef

C'est l'un des meilleurs joueurs français des 20 dernières années qui vient tout juste de tirer sa révérence et de faire adieu au monde du football, du moins pour le moment. À 39 ans et après une carrière incroyable qui l'a vu passer par l'Olympique de Marseille et le Bayern Munich, tout en faisant le bonheur de l'équipe de France, Franck Ribéry a décidé de mettre un terme à sa carrière. Installé en Italie depuis quelques années, il vient de recevoir un bel hommage de la part des supporters de la Salernitana et il n'a pas pu retenir ses larmes à la fin du match.

Les hommages sont arrivés d'un peu partout pour saluer l'immense carrière du natif de Boulogne-sur-Mer. Parmi tout ceux-ci, son fils Seïf-el-Islam a tenu à lui écrire un beau et long message. "Mon Papa, mon héros. J'ai demandé à maman de m'aider à t'écrire ces quelques lignes. Je suis trop triste de ne plus te voir à la tv car c'est grâce à toi que j'ai voulu devenir footballeur. Quand j'ai vu ton parcours, je me dois d'être meilleur de jour en jour pour être "insha'Allah" un jour à ta hauteur. Je suis ta relève et le défi est dur, mais avec ton sang dans mes veines, j'espère relever le défi. Je t'aimais, je t'aime et t'aimerais toute la vie", écrit le jeune garçon de 9 ans.

Je donnerai tout si je pouvais pour que tu fasses 1000 fois mieux que moi

Un message qui a beaucoup touché son père, qui n'a pas hésité à lui envoyer lui aussi une très belle déclaration d'amour. "Mon fils, mon sang, ma vie, merci pour ton message. Saches que tu me rends déjà très très fier d'être ton papa. Le plus important c'est d'accomplir tes rêves avec l'aide de dieu, mais je donnerai tout si je pouvais pour que tu fasses 1000 fois mieux que moi, je serai toujours très fier de toi mon fils. Je t'aime", répond le champion.