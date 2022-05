Franck Ribéry pète un plomb et agresse un joueur ! La sanction est tombée...

On pensait Franck Ribéry apaisé depuis son arrivée en Italie, mais visiblement ce n'est pas toujours le cas. Le Français de 39 ans a longtemps fait les beaux jours du Bayern Munich en Allemagne, avant de quitter la Bavière en 2019 pour rejoindre l'Italie. Un pays où il semble épanoui. Récemment, il a fêté la fin du ramadan en famille, comme il l'a montré sur son compte Instagram. Tout va pour le mieux donc puisque son équipe actuelle, la Salernitana, est en train de réussir l'exploit de se sauver.

Après un début de saison calamiteux et quelques problèmes personnels, l'équipe de Franck Ribéry réalise une fin de saison en boulet de canon et les derniers matchs s'annoncent décisifs pour le maintien en première division. Dimanche dernier, la Salernitana jouait un match décisif contre un adversaire direct et les choses se sont envenimées. Après l'ouverture du score de son équipe, le grand copain de Karim Benzema n'a pas supporté l'altercation entre un de ses coéquipiers et un adversaire. Une échauffourée s'est alors déclenchée entre les deux équipes et le Français a littéralement perdu ses nerfs.

Franck Ribéry s'en tire très bien

Comme on peut le voir sur les images, Franck Ribéry attrape le joueur de l'équipe adverse au niveau du cou avant de le balancer violemment au sol et de se battre avec lui. Une scène d'une rare violence à laquelle l'ancien joueur de l'équipe de France ne nous avait pas habitués dans sa carrière. Directement expulsé par l'arbitre alors qu'il n'était même pas sur le terrain, ce dernier risquait gros après cet épisode, mais visiblement les institutions ont été plutôt clémentes avec lui. Il a finalement écopé d'un match de suspension et de 5 000 euros d'amende pour son geste. Une bonne nouvelle pour Franck Ribéry qui pourra donc participer au dernier match de son équipe et aider la Salernitana à sauver sa peau en Seria A.