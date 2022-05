Franck Ribéry et sa femme Wahiba : ils fêtent la fin du ramadan avec d'adorables photos de leurs enfants

Les années passent et Franck Ribéry continue d'étonner la planète football par ses performances et à 39 ans, il reste un joueur de football de grande qualité. Après avoir fait les beaux jours de l'équipe de France et du Bayern Munich pendant de nombreuses années, il a décidé de changer de championnat et de pays en rejoignant l'Italie. Après un passage à la Fiorentina, le voilà à la Salernitana, où il profite de ses dernières années de carrière entouré de sa femme Wahiba et de ses cinq enfants.

L'ancienne star des Bleus semble épanoui de l'autre côté des Alpes, comme lui et sa femme le montre régulièrement sur les réseaux sociaux. Père de cinq enfants, Franck Ribéry s'est converti à l'islam en 2006 et depuis il suit les préceptes de sa religion avec assiduité. Pour tous les musulmans du monde, le mois d'avril aura été celui du ramadan et il vient tout juste de s'achever. Pour célébrer cet évènement, l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane en Bleus a publié un message et plusieurs photos sur son compte Instagram. Suivi par plus de 6 millions d'abonnés, il a accompagné sa publication du message suivant : "Eid mubarak à tous les musulmans", qu'il signe de la "Family Ribéry".

Une belle soirée de fête pour les enfants

Sur les photos, on peut voir ses trois plus jeunes enfants, Seïf el Islam, Mohammed et Keltoum dans des tenues traditionnels et visiblement ils passent un très bon moment en famille. Il faut dire qu'il y a de quoi être heureux quand on voit le beau gâteau qui les attend ! Pour accompagner ce repas de fête, Wahiba Ribéry pensé aux jus de fruits et aux bonbons. La femme du footballeur a également posté une jolie photo de ses enfants sur son compte Instagram pour accompagner ses voeux en cette journée spéciale pour tous les musulmans.