Franck Ribéry : son adorable Keltoum (3 ans) déguisée en fée pour Mardi Gras

Le 1er mars, c'était Mardi Gras, ce qui signifie pour beaucoup d'enfants, des crêpes et des déguisements ! Une journée au cours de laquelle les parents aiment passer du temps avec leurs enfants et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour la famille de Franck Ribéry hier. Le Français, installé en Italie depuis quelques années maintenant, après une grande partie de sa vie en Allemagne, profite de la douceur de vie méditerranéenne en compagnie de sa femme Wahiba et de ses cinq enfants.

S'il s'est fait une belle frayeur il y a quelques jours après un accident de voiture, Franck Ribéry avait décidé de célébrer Mardi Gras hier, comme Wahiba l'a montré sur Instagram. La femme du footballeur, suivie par plus de 170 000 abonnés, a publié une story hier après-midi pour montrer la jolie tenue choisie par sa fille, Keltoum pour son déguisement du jour. La belle petite blonde aux yeux bleus avait opté pour l'univers féérique puisqu'elle portait de petites ailes dans le dos et une belle jupe de couleur verte.

Toute mignonne, Keltoum a pris la pose devant l'objectif de sa mère et elle est ravissante dans son déguisement. Wahiba a ajouté un sticker Mardi Gras en bas de la photo. Un beau moment en famille pour la petite qui, on l'espère, a également pu déguster des crêpes, comme le veut la tradition !

Quelques jours après avoir fêté ses 3 ans, Keltoum a pu donc une nouvelle fois profiter d'une belle journée pour se déguiser. Très proche des siens, ​​Franck Ribéry continue de gâter ses proches et de passer de précieux moments avec eux.