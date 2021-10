Franck Ribéry papa : rare apparition de sa fille Keltoum, adorable blonde aux yeux bleus !

La carrière de Franck Ribéry n'est toujours pas terminée. À 38 ans, l'ancienne gloire du Bayern Munich vient de rempiler pour une saison du côté de la Salernitana, un petit club italien où il arrive avec femme et enfants. Et il faut dire que chez les Ribéry, il y a du monde ! Papa de cinq enfants, le grand copain de Karim Benzema est en couple depuis plus de vingt ans avec sa femme Wahiba, qu'il a épousé en 2002.

Ensemble depuis longtemps, les deux tourtereaux semblent toujours amoureux comme au premier jour et Franck Ribéry n'hésite jamais à avoir une belle attention pour sa femme, comme il l'a montré récemment pour un bel évènement. Active sur les réseaux sociaux, Wahiba aime bien partager des moments de vie de sa famille avec ses 166 000 abonnés sur Instagram. Après de belles vacances cet été, la famille du footballeur semble en pleine forme et Wahiba vient de partager une photo de sa petite Keltoum en story et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est adorable !

Sur la photo dévoilée par Wahiba, on peut voir la petite Keltoum toute fière de sa belle tenue, un ensemble blanc avec des fleurs brodées et qui lui va à ravir ! La jeune fille est adorable avec sa petite bouille ronde, ses beaux yeux bleus et ses jolis cheveux blonds. Toute contente de la tenue de sa fille, Wahiba ajoute des petits coeurs roses sur la photo.

Le magnifique anniversaire de Wahiba

C'est décidément la fête en ce moment chez les Ribéry puisque c'était l'anniversaire de Wahiba il y a quelques jours et elle fêtait ses 39 ans. Pour l'occasion, elle a partagé deux belles photos de ce moment sur Instagram et on peut voir la magnifique table avec tous les cadeaux ainsi que l'énorme gâteau d'anniversaire !