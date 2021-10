Diaporama Franck Ribéry papa : rare apparition de sa fille Keltoum, adorable blonde aux yeux bleus !

Franck Ribery et sa fille Keltoum et sa femme Wahiba - Franck Ribéry célèbre le titre de champion d'allemagne et son dernier match sous les couleurs du Bayern de Munich le 18 Mai 2019.

Franck Ribery célèbre la fête de la bière "Oktoberfest" avec sa femme Wahiba et ses enfants Salif, Shakinez et Hizya à Munich en Allemagne le 5 octobre 2014.

Franck Ribéry entouré de toute sa famille , sa femme Wahiba et de ses 5 enfants Hizya, Shakinez, Seïf Islam et Mohammed et Keltoum - Franck Ribéry célèbre le titre de champion d'allemagne et son dernier match sous les couleurs du Bayern de Munich le 18 Mai 2019 à Munich