Franck Ribéry fête les 3 ans de son adorable Keltoum avec un impressionnant goûter d'anniversaire

La vie est belle pour Franck Ribéry et sa famille. L'ancienne star des Bleus n'a toujours pas décidé de raccrocher les crampons et à 38 ans, il prouve encore qu'il a largement sa place sur les terrains de football. Après avoir fait la plupart de sa carrière en Allemagne, il évolue désormais du côté de la Salernitana en Italie. S'il n'a plus le niveau qui en a fait l'un des tous meilleurs joueurs du monde, il continue de performer à un haut niveau, pour le plus grand plaisir de sa femme, Wahiba et de ses cinq enfants Hiziya, Shahinez, Seïf el Islam, Mohammed et Keltoum.

Avec une aussi grande famille, celui qui n'a pas été épargné par les blessures récemment, a souvent l'occasion de fêter de beaux évènements et les anniversaires sont plutôt nombreux chez les Ribéry. Hier, c'était au tour de la petite dernière, Keltoum, de célébrer ses 3 ans et pour l'occasion, Wahiba et Franck avaient décidé de mettre les petits plats dans les grands ! Sur une publication partagée par les deux parents sur Instagram, on peut se rendre compte que la jolie petite blonde aux yeux bleus a été particulièrement gâtée.

Suivi par plus de 6,4 millions d'abonnés sur Instagram, Franck Ribéry a partagé avec eux quatre photos de cette belle journée que Keltoum n'oubliera pas de si tôt. Avec un thème très populaire chez les enfants autour du dessin animé Pat'Patrouille, la petite semblait ravie. En plus d'un très beau gâteau rose, une couleur qu'elle semble bien aimer puisque la maison en était remplie ! Parmi ses nombreux cadeaux, elle a notamment eu la chance d'avoir un magnifique vélo, rose lui aussi, qui a visiblement beaucoup plu à Keltoum, toute sourire au moment de le recevoir. Des photos qui ont bien plu aux proches du couple et notamment à Hayet Abidal. "Joyeux anniversaire princesse", écrit-elle en commentaire.