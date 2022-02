Diaporama Franck Ribéry fête les 3 ans de son adorable Keltoum avec un impressionnant goûter d'anniversaire

Franck Ribery célèbre la fête de la bière "Oktoberfest" avec sa femme Wahiba et ses enfants Salif, Shakinez et Hizya à Munich en Allemagne.

Franck Ribery et sa fille Keltoum - Franck Ribéry célèbre le titre de champion d'allemagne et son dernier match sous les couleurs du Bayern de Munich le 18 Mai 2019.

Franck Ribéry entouré de toute sa famille , sa femme Wahiba et de ses 5 enfants Hizya, Shakinez, Seïf Islam et Mohammed et Keltoum - Franck Ribéry célèbre le titre de champion d'allemagne et son dernier match sous les couleurs du Bayern de Munich le 18 Mai 2019 à Munich