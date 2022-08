Franck Ribéry : Son fils Seïf-el-Islam déjà très grand à seulement 9 ans !

La carrière italienne de Franck Ribéry se poursuit une année de plus ! Arrivé de l'autre côté des Alpes en 2019, l'ancien attaquant des Bleus a semble-t-il trouvé chaussure à son pied du côté du petit club de la Salernitana. Après avoir fait le bonheur du Bayern Munich pendant 12 saisons, le joueur de 39 ans n'a toujours pas décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Connu pour ses nombreuses blagues, c'est également un papa en or pour ses 5 enfants et même si sa femme Wahiba et restée avec eux en Allemagne, il continue de suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux.

Sa femme aime bien mettre ses enfants en avant sur les réseaux sociaux et notamment l'adorable petite Keltoum, mais son grand-frère Seïf-el-Islam n'est pas en reste. Le jeune garçon de 9 ans possède déjà son propre compte Instagram et il est suivi par plus de 25 000 abonnés. Géré par sa mère, le compte publie de nombreuses photos du jeune garçon qui semble bien parti pour marcher dans les pas de son père puisqu'il a intégré les équipes de jeunes du Bayern Munich. Après une année entre l'école et les entraînements à répétition, ce dernier a bien mérité quelques jours de vacances et la famille a donc décidé de s'envoler en direction de la Turquie.

Vacances en Turquie pour la famille Ribéry

Sur une publication mise en ligne hier, on peut voir que Seïf-el-Islam profite de vacances du côté d'Antalya, l'une des stations balnéaires les plus populaires de Turquie. Sur la photo, on peut voir le fils de Franck Ribéry en train de s'amuser au bord de l'eau, dans un joli maillot de bain fleuri. "Est-ce que vous allez bien ?", est-il écrit en commentaire et la réponse est claire pour le jeune garçon, qui a l'air de beaucoup s'amuser et qui a bien grandi ! Forcément absent de ce voyage puisqu'il a dû reprendre les entraînements en Italie, le footballeur, qui a vécu une sacrée mésaventure récemment, a commenté la publication avec deux emojis coeur.