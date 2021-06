Hugo Lloris, sa femme Marine et les enfants face à un coup dur : "Les filles ont mal réagi"

Installé en équipe de France depuis plus de 10 ans, Hugo Lloris en est l'un des joueurs les plus capés et les plus expérimentés. À l'orée d'une nouvelle compétition, l'Euro 2021, qui débute dans quelques jours, les Bleus peuvent compter sur leur capitaine courage pour ramener la coupe à la maison et aussi apaiser les tensions qui commencent à naître. Si le joueur est installé en sélection depuis très longtemps, il l'est également en club, à Tottenham, où il joue dans le championnat anglais et côtoie régulièrement d'autres français comme Paul Pogba.

Cette année, compte tenu des restrictions sanitaires, on ne pourra pas le voir

Si du côté professionnel tout est parfait, la vie privée du gardien de but de 34 ans est toute aussi radieuse. En couple avec sa compagne Marine depuis leur rencontre sur les bancs du lycée, Hugo Lloris s'est marié en 2012 du côté de Nice. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Anna-Rose (née en 2010), Giuliana (née en 2014) et Léandro (né en 2019) et vivent à Londres depuis le transfert du joueur en 2012. Si Marine et les enfants ont l'habitude de voir le gardien de but partir plusieurs jours, voire plusieurs semaines lors des compétitions internationales, il semblerait que les restrictions de cette année ne passent pas très bien au sein de la famille. "Cette année, compte tenu des restrictions sanitaires, on ne pourra pas le voir. C'est un coup dur, surtout pour les filles qui ont mal réagi quand elles l'ont appris", a révélé Marine dans des propos rapportés par Gala, ce jeudi 10 juin.

Une longue absence pour Anna-Rose et Giuliana que la jeune femme tente de combler par tous les moyens. "Depuis qu'il est parti, le 26 mai, on s'appelle , on fait des visios. C'est long mais ça en vaut la peine", assure Marine. Une absence difficile pour les enfants, mais probablement aussi pour Hugo Lloris, pour qui le confinement a permis de partager de beaux moments en famille et que l'on voit souvent très proche de son petit dernier.