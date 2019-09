Hugo Lloris papa : sa femme Marine a accouché et présente leur fils

Les Spurs de Tottenham ont dû se passer de leur dernier - et excellent - rempart, samedi 21 septembre 2019 pour leur déplacement sur le terrain de Leicester en match de championnat : Hugo Lloris, le gardien international français du club londonien, était dispensé pour cause de paternité.

Le champion du monde tricolore, âgé de 32 ans, a en effet accueilli avec sa femme Marine leur troisième enfant, un petit Léandro né la veille, le 20 septembre, et que sa maman a présenté dans sa Story Instagram, dévoilant un peu de son visage. Léandro est le troisième enfant du couple et le premier garçon, après Anna-Rose, née en septembre 2010, et Giuliana, née en février 2014. Autant dire qu'il ne devrait pas manquer d'attention, avec trois mamans pour le prix d'une !

Hugo Lloris avait été autorisé par ses dirigeants à faire faux bond à ses coéquipiers pour assister à l'accouchement de celle qu'il aime depuis qu'ils se sont connus au lycée (ils fêtaient en février dernier leurs 14 ans d'amour) et qu'il a épousée en 2012 à Nice, sa ville natale. La discrète Marine Lloris, après avoir suscité quelques rumeurs au printemps sur Instagram, avait rendu sa troisième grossesse officielle en apparaissant avec des rondeurs très significatives au côté de son conjoint sur la pelouse des Spurs au mois de mai à l'occasion du dernier match de la saison 2018-2019. Depuis, elle avait ponctuellement documenté sur les réseaux sociaux les avancées de l'heureux événement en préparation.

L'arrivée de ce petit bonhomme va-t-elle inciter la créatrice de la marque de vêtements haut de gamme pour enfants Manège en sucre, pour le moment spécialisée dans l'habillement des fillettes, à envisager des créations pour garçons ?