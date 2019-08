Hugo Lloris : Sa femme, enceinte, affiche un ventre bien rond

En avril 2019, Marine Lloris était au coeur de rumeurs concernant une possible grossesse. Le mois suivant, la jeune femme confirmait être enceinte en rejoignant son mari le footballeur Hugo Lloris sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, dévoilant un petit ventre rond. Depuis, elle affiche un beau baby bump.

Sur son compte Instagram suivi par 113 000 abonnés, la jeune femme poste régulièrement des photos de sa troisième grossesse, elle qui est déjà la maman de deux filles : Anna-Rose, 8 ans, et Giuliana, 5 ans. Actuellement en vacances à la mer, elle a dévoilé son baby bump en bikini et on a pu constater que son ventre s'arrondit de plus en plus. Rayonnante, la future maman – qui n'a pas encore révélé le sexe du bébé – semble traverser cette grossesse avec bonheur. Entourée de ses deux enfants, elle profite de la plage, de la piscine et du soleil. Jeudi 8 août, elle avait également une autre bonne raison d'avoir le sourire puisqu'elle a fêté ses 33 ans.

Une autre bonne nouvelle sera peut-être prochainement l'occasion de faire la fête en famille puisque Hugo Lloris, gardien de but international de Tottenham, fait désormais partie des trois joueurs retenus pour le titre de meilleur gardien de la Ligue des champions 2018/2019, tout comme le Brésilien Alisson Becker pour Liverpool et l'Allemand Marc-André ter Stegen du FC Barcelone. Les prix de meilleur gardien, défenseur, milieu de terrain et attaquant de l'édition 2018/19 seront remis lors du tirage au sort de la phase de groupes le 29 août dans la principauté de Monaco.