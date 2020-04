Hugo Lloris confiné avec ses trois enfants, "une source d'évasion"

Au cours d'un long entretien accordé au Parisien, Hugo Lloris s'est confié sur son confinement, qu'il vit à Londres et en famille. Le capitaine des Bleus s'agace d'abord de se faire narguer par un merveilleux ciel bleu. "En huit ans à Londres, je n'ai jamais connu un printemps aussi ensoleillé. Ça influe sur le moral. On suit les règles du confinement", explique Hugo Lloris, qui dit se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire sa "petite famille".

"Les journées sont bien remplies. Avec mon épouse, on consacre le plus de temps possible à nos trois enfants. C'est un vrai travail d'équipe. Entre les tâches ménagères, la cuisine, les devoirs des filles et l'attention, toute particulière, portée à mon petit bonhomme de 7 mois, il y a toute une organisation", poursuit le footballeur, qui a accueilli un petit garçon prénommé Léandro le 20 septembre dernier.

"On a créé une routine centrée sur les enfants. On fait attention à la nutrition. Je cuisine. Une compagnie nous livre des ingrédients et je suis les recettes. Ce sont des plats healthy, un peu recherchés. Ça peut me prendre jusqu'à une petite heure, mais j'aime bien ça. J'ai du temps", poursuit ce véritable papa poule, qui prend le plus grand soin de ses merveilles, Anna-Rose (9 ans) et Giuliana (6 ans).

Comme tous les parents, Hugo Lloris a dû expliquer à ses enfants la pandémie que nous vivons. "On l'explique avec des mots simples. La grande a neuf ans et demi. Sa perception de ces choses-là est un peu plus importante que chez la cadette âgée de 6 ans. Les enfants ont cette faculté d'insouciance qu'il nous est impossible d'avoir comme adultes. Etre avec eux est, pour moi, une source d'évasion", a-t-il raconté.

En couple depuis plus de quatorze ans, le gardien de Tottenham et Marine Lloris se connaissent depuis le lycée. Ils se sont mariés en juillet 2012 à Nice, d'où ils sont originaires.