Raphaël Varane célèbre 7 ans de mariage avec la belle Camille Tytgat sur la plage du Touquet

Il y a sept ans, Raphaël Varane et Camille Tytgat vivaient l'un des jours les plus importants de leur vie et le défenseur des Bleus ne l'a visiblement pas oublié. Comme la plupart de ses coéquipiers, le défenseur de Manchester United est en vacances, mais contrairement à ceux qui partent en Espagne où vers des destinations exotiques, le Français de 29 ans est revenu en France, dans sa région de naissance, le Nord. Après avoir quitté le Real Madrid l'an dernier, le sportif vit une toute nouvelle expérience en Angleterre et même s'il a des coéquipiers du calibre de Cristiano Ronaldo, la saison s'est avérée très décevante.

Les vacances sont donc arrivées au bon moment pour Raphaël Varane qui a pu emmener sa femme et ses deux enfants, Ruben (né en mars 2017) et Anaïs (née en octobre 2020) en vacances. Il a donc choisi les belles plages du Touquet (Pas-de-Calais) pour prendre le soleil et surtout célébrer un évènement particulier puisqu'hier, cela faisait tout juste 7 ans qu'il épousait la belle Camille. Pour l'occasion, il a publié une belle publication en direct de ses vacances. "Il y a 7 ans, on se disait oui #LeTouquet", écrit-il en commentaire. Sur la première photo on voit les deux amoureux faire un beau selfie à deux tandis que sur la seconde ils sont aux côtés de Ruben et Anaïs.

Une cérémonie très stressante pour le footballeur

Un lieu très symbolique pour ​​Raphaël Varane et sa femme puisque c'est au Touquet qu'ils se sont mariés il y a 7 ans. Une magnifique cérémonie intimiste avec les proches des deux tourtereaux, mais pour le défenseur des Bleus, habitué à la pression, tout n'a pas été simple. "Se retrouver à la mairie et à l'église m'a plus stressé que de jouer devant 80 000 personnes. Ça s'est su dans la presse (le quotidien régional La Voix du Nord s'est notamment intéressé à l'événement, NDLR) alors que je voulais éviter le côté people et juste être avec nos proches", racontait-il.