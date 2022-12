Coupe du monde : Didier Deschamps hallucine, fiasco total après la fin de match complètement folle contre la Tunisie !

On le savait avant la rencontre, le match contre la Tunisie ne revêtait pas une grande importance pour l'équipe de France, déjà qualifiée pour la suite de la compétition et quasiment assurée de terminer à la première place, à moins d'un scénario improbable. Dans l'optique de faire souffler ses meilleurs éléments, le sélectionneur Didier Deschamps avait fait le choix de totalement remanier son 11 de départ en mettant sur le banc les stars, à l'image de Kylian Mbappé et Olivier Giroud, pour laisser la place aux autres joueurs comme Jordan Veretout et Matteo Guendouzi, les deux footballeurs de l'Olympique de Marseille.

Malheureusement pour le sélectionneur, ce match a mis en lumière la différence de niveau abyssale entre les titulaires habituels et leurs remplaçants, puisque la Tunisie a plutôt eu la maîtrise du match, avant d'inscrire le premier but de la rencontre à l'heure de jeu. Face à la prestation très terne de son équipe, Didier Deschamps a fait rentrer plusieurs éléments, dont Antoine Griezmann, qui pensait avoir offert l'égalisation aux Bleus en toute fin de match. Un but salvateur l'arbitre sifflant la fin du match dans la foulée, avant qu'il ne revienne sur sa décision quelques instants après pour finalement annuler le but pour un hors-jeu de celui que l'on surnomme Grizou.

Une façon de faire pas vraiment du goût de Didier Deschamps, qui a demandé des explications après la rencontre. "L'arbitre a sifflé le coup d'envoi et la fin du match. A-t-il le droit de revenir (sur le but) ? Je ne suis pas sûr. J'ai été le voir. Je suis en attente de la réponse. Vous n'avez pas le numéro de M. Collina (le patron des arbitres de la Fifa, ndlr)", a-t-il lâché en conférence de presse, visiblement circonspect face à la façon de faire de l'arbitre. La Fédération française de football a d'ailleurs annoncé qu'elle allait porter réclamation pour faire valider le but.

TF1 s'excuse pour sa grosse bourde

Une soirée cauchemardesque également pour TF1. Croyant la fin du match arrivée après le coup de sifflet de l'arbitre néo-zélandais Matthew Conger, la première chaîne a tout simplement rendu l'antenne, empêchant des millions de téléspectateurs d'assister à l'annulation du but d'Antoine Griezmann ! La chaîne s'est excusée pour cet incident sur son compte Twitter par la suite. "Nous sommes vraiment désolés pour ceux qui n'ont pas pu vivre ce moment en direct", explique TF1, beaucoup moqué sur les réseaux sociaux après ce gros couac.