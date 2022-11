Jordan Veretout : Qui est Sabrina, la mère de ses trois enfants à l'humour décapant ?

La liste du sélectionneur réserve toujours quelques surprises et cette année n'a pas échappé à la règle. Si l'on retrouve les têtes de gondoles comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, certains noms n'étaient pas vraiment attendus, à l'image de celui de Jordan Veretout. Le milieu de terrain qui évolue à l'Olympique de Marseille a bénéficié de son bon début de saison et de sa polyvalence pour se faire une place dans l'avion en direction du Qatar. Pourtant, rien n'a été vraiment simple pour le joueur de 29 ans jusqu'ici et il ne compte toujours que 5 sélections avec les Bleus.

Après avoir fait ses classes à Nantes, il a connu le championnat anglais bien le championnat italien où il a brillé du côté de la Roma, sous les ordres du fameux José Mourinho. Mais son retour en France du côté de l'OM lui a fait un bien fou et aujourd'hui il est au Qatar dans le très luxueux hôtel réservé par l'équipe de France. Une belle réussite pour le milieu de terrain, qui a certainement dû célébrer sa convocation entouré des siens et notamment de sa femme, Sabrina, très importante dans sa vie. Avec son épouse, tout semble se passer à merveille et les deux tourtereaux n'hésitent pas à partager de bons moments en famille avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux.

Une femme très populaire sur les réseaux sociaux

Sabrina Veretout est d'ailleurs devenue une petite star sur Instagram, où elle compte plus de 260 000 abonnés, mais surtout sur TikTok où elle en est à 1,7 millions d'abonnés. Il faut dire que la jeune femme, mère de trois enfants, Kaylie, Aalyah et le petit dernier Nahyl, né il y a seulement quelques mois, est un sacré numéro. Dans sa bio Insta, elle a mis le mot "humour" en tout premier et il l'a définit parfaitement. Il y a quelques jours, elle a publié une photo de sa chaussette trouée et lorsqu'un abonné lui dit "Les rageux diront que Jordan ne t'a pas payé de nouvelles chaussettes", elle répond du tac au tac : "Bah non, il est partie avec sa carte" (la photo est à retrouver dans le diaporama).