Robert Lewandowski en vacances en Espagne avec sa sublime femme Anna

C'est la destination phare pour toutes les stars du foot cette année. Cristiano Ronaldo et ses proches, Lionel Messi avec sa famille, les îles Baléares attirent les plus grands footballeurs de la planète, comme bien souvent et Robert Lewandowski ne fait pas exception à la règle. L'attaquant polonais qui évolue au Bayern de Munich sort d'une nouvelle saison de haute volée avec le club bavarois où il côtoie Benjamin Pavard et Kingsley Coman. Devenu une légende en Allemagne, il semblerait que l'attaquant de 33 ans ait envie de connaître une nouvelle aventure et il l'a bien fait comprendre à ses dirigeants.

Parmi les clubs intéressés par Robert Lewandowski, on retrouve en haut de la liste le FC Barcelone. Le club catalan espère attirer le Polonais dans ses filets et visiblement, le joueur lui-même a décidé de se rapprocher en passant ses vacances du côté de Majorque, une île située dans les Baléares. Il s'y est rendu avec sa ravissante femme Anna, comme elle l'a montré sur son compte Instagram. Très active et suivie par plus de 4 millions d'abonnés, la jeune femme de 33 ans a partagé plusieurs photos de ce très beaux voyages à deux.

Installé dans la ville de Valdemossa, le couple semble profiter au maximum de ce moment de repos. L'occasion pour Robert Lewandowski, très déçu d'avoir loupé le Ballon d'Or cette année, de décompresser. "Valdemossa avec mon mari. Déjeuner de qualité et bon café", écrit simplement Anna pour accompagner ses photos. Sublime dans un ensemble estival du plus bel effet, la belle blonde est radieuse et semble apprécier la douceur de vie espagnole. Entre une visite des petits villages historiques de la région, un selfie en amoureux et un tour à la plage, le couple s'offre une superbe escapade à deux dans l'un des plus beaux endroits d'Europe.