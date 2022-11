Didier Deschamps : Sa belle-fille pas invitée au Qatar ? Elle s'explique, la pilule passe mal !

La présence des familles des joueurs est souvent un élément essentiel dans la réussite d'une équipe. Pour que les footballeurs de l'équipe de France soient au mieux dans leur tête, la Fédération française de football fait souvent en sorte de permettre aux proches des joueurs de se rendre sur place pour les soutenir. Cette année, quelques points de tensions sont apparus entre l'instance dirigeante, qui souhaite faire des économies et les joueurs, qui veulent être avec leurs familles. "On ne comprend pas comment on peut payer quand on n'est pas champion du monde en 2018 et qu'on ne peut plus quand on l'est", a témoigné un membre de l'entourage d'un joueur à L'Équipe récemment.

Tout n'est donc pas au beau fixe pour les joueurs, qui sont pourtant logés dans un hôtel particulièrement luxueux. À l'arrivée des joueurs, Olivier Giroud a permis à ses abonnés sur Instagram de voir la chambre dans laquelle il loge durant la compétition et on a pu se rendre compte qu'il était très bien loti. Ce mardi 22 novembre au soir, la France a joué son premier match contre l'Australie et l'entrée en matière a été réussie. Victoire 4 buts à 1 des Bleus avec notamment des réalisations de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot. Pour ce match, la plupart des joueurs avaient la chance d'avoir leurs proches dans les tribunes, à l'image de Théo Hernandez, dont la compagne Zoé Cristofoli était présente avec leur bébé.

Mathilde obligée de rester en Europe pour le boulot

Côté Didier Deschamps, si sa femme Claude et son fils Dylan sont bien présents, il manque sa belle-fille, Mathilde Cappelaere. La jolie blonde a dû rester en Europe pendant que son copain est au Moyen-Orient et visiblement la pilule a du mal à passer, comme elle l'a indiqué sur son compte Instagram. "Quand toute ta famille est à Dubaï pour la Coupe du monde et que toi t'as plus de vacances", écrit-elle sur une vidéo TikTok où on la voit prendre une douche toute habillée. Malgré cette déconvenue due à son travail, elle reste patriote et comme elle le montre sur une autre vidéo, elle "supporte la famille" depuis son écran de télévision (les vidéos sont à retrouver dans le diaporama).