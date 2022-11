Diaporama : Didier Deschamps : Sa belle-fille pas invitée au Qatar ? Elle s'explique, la pilule passe mal !

Didier Deschamps, sélectionneur et entraineur de l'équipe de France, lors de l'entraînementde l'équipe de France de football au centre de formation et centre National du Footbal de Clairefontaine-en-Yvelines, France. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier

Didier Deschamps, sa femme Claude et leur fils Dylan - Les célébrités arrivent à la cérémonie des Trophées Fifa 2018 au Royal Festival Hall à Londres, Royaume Uni, le 25 septembre 2018. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

Didier Deschamps, le prince Albert II de Monaco et Dylan Deschamps durant l'inauguration du Stade de football Didier Deschamps à Cap d'Ail le 12 septembre 2018. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Didier Deschamps et son fils Dylan - L'équipe de France sur la pelouse du stade Loujniki après leur victoire sur la Croatie (4-2) en finale de la Coupe du Monde 2018 (FIFA World Cup Russia2018), le 15 juillet 2018. © BestImage

9 / 13