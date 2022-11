Coupe du monde : Les proches des Bleus absents au Qatar ? Cette décision qui passe très mal auprès des joueurs...

On le sait, le bien-être des sportifs de haut niveau est primordial et dans tous les sports, le mental des joueurs est presque aussi important que leur talent. À ce petit jeu, l'équipe de France avait impressionné lors de la Coupe du monde qui s'est tenue en Russie en 2018. Sous les ordres d'un Didier Deschamps en chef d'orchestre, les Bleus emmenés par des guerriers comme Lucas Hernandez et Antoine Griezmann ont terrassé un à un leurs adversaires. Avec cette expérience en poche, on pouvait s'imaginer que la Fédération française de football (FFF) tenterait de reproduire le même type d'ambiance pour que les internationaux se retrouvent dans les meilleures conditions, mais jusqu'ici, tout n'est pas rose...

Les Bleus débarquent au Qatar avec une infirmerie pleine et les absents sont particulièrement nombreux cette année. Véritable plaque tournante du milieu de l'équipe de France cette année, Paul Pogba et N'Golo Kanté ne feront pas partie de l'aventure, tout comme l'ambianceur de 2018, Presnel Kimpembe. Et histoire de boire le calice jusqu'à la lie, Karim Benzema, le tout récent Ballon d'Or, a été obligé de déclarer forfait samedi dernier en raison d'une blessure à la cuisse. De son côté, Hugo Lloris est dans l'oeil du cyclone depuis ses déclarations concernant le port d'un brassard arc-en-ciel pour soutenir la lutte contre l'homophobie. Si tout cela ne suffisait pas, une nouvelle polémique vient d'être mise en lumière et elle implique les familles des joueurs.

On ne comprend pas comment on peut payer quand on n'est pas champion du monde en 2018 et qu'on ne peut plus quand on l'est

Comme l'explique L'Équipe, la question concernant la venue des proches des footballeurs n'est pas totalement réglée et elle amène quelques tensions entre les joueurs et la FFF. Alors qu'à la Coupe du monde 2018, tous les frais avaient été pris en charge concernant leur venue, il semblerait que cette année la Fédération souhaite réduire ses coûts, "se retranchant officiellement devant la nécessité de faire des économies", comme l'explique le journal. Une décision qui passe très mal auprès des Bleus, musique leurs familles devront se débrouiller pour trouver des vols jusqu'à Doha, au moins jusqu'aux huitièmes de finale. "On ne comprend pas comment on peut payer quand on n'est pas champion du monde en 2018 et qu'on ne peut plus quand on l'est", a témoigné un membre de l'entourage d'un joueur à L'Équipe.

Une nouvelle source de tensions donc au sein de l'équipe de France, qui, on l'espère, réussira à dépasser tous ces problèmes pour ramener une nouvelle fois la coupe à la maison !