Coupe du monde : Karim Benzema forfait, la décision de Didier Deschamps fait réagir !

Alors que les blessures semblent se succéder au sein des Bleus, mettant de plus en plus à mal la sélection française pour la Coupe du monde 2022, qui démarre ce dimanche 20 novembre, un nouveau forfait fait très mal. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku... autant de joueurs au talent inestimable dont Didier Deschamps devra se passer pour cette coup du monde au Qatar. Si certains espéraient revoir l'équipe de France victorieuse de 2018, ceux-là même commencent de plus en plus à s'inquiéter du sort des Bleus, cette année. Si certains joueurs, à l'image d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann sont bien présents, le sélectionneur des Bleus fait face à une hécatombe depuis plusieurs semaines.

Rouage central de la réussite des Bleus, N'Golo Kanté et son alter ego Paul Pogba sont tous les deux annoncés forfaits pour cette Coupe du monde. Sur Instagram où il compte plus de 55 millions d'abonnés, Paul Pogba avait partagé une courte vidéo afin de rassurer ses fans, lui qui est blessé à un genou et contraint de renoncer au Mondial. Aux côtés de sa femme, Zulay et de ses deux garçons, Shakur et Keyann Zaahid, il plaisantait de son état : "Family time. Le test du genou est passé avec succès." Des progrès pour le milieu français qui devra néanmoins se passer de cette Coupe du monde. Et il n'est pas la seule star des Bleus qui ne sera pas présente sur le terrain...

DJ Snake, Kevin Guedj, Michaël Youn... les stars désespérées

C'est le coup de poignard de trop. Karim Benzema est forfait pour la Coupe du monde, à trois jours de France-Australie, premier match de l'équipe de France lors de ce Mondial, qui se tiendrai ce mardi 22 novembre à 20 heures. Ballon d'or 2022, KB9 n'a pas pu terminer l'entraînement de ce samedi à Doha sur la pelouse du stade Jassim Bin Hamad où les Bleus officient depuis leur arrivée au Qatar, rapporte Le Parisien. Sur Instagram, la star du Real Madrid n'a pas manqué d'exprimer sa tristesse. "De ma vie je n'ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien. Allez les bleus", conclut Karim Benzema. Un message qui n'a pas manqué de briser le coeur à de nombreuses célébrités, fans du joueur et de l'équipe de France. Michaël Youn, DJ Snake, Baptiste Giabiconni, Kevin Guedj, mais aussi ses camarades de l'EDF Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele, tous ont réagi à ce message. Sa compagne Jordan Ozuna n'a pas encore réagi en story sur son compte Instagram.

Karim Benzema sera-t-il remplacé ?

Après avoir passé une IRM à la clinique Aspetar, il est donc forfait pour toute la durée de la compétition, une information actée dans la soirée via un communiqué, évoquant une "une lésion du droit fémoral, qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines". Quid de la suite ? Didier Deschamps s'est confié à Téléfoot ce dimanche 20 novembre, et il a assuré que Karim Benzema ne serait pas remplacé. "Vous avez annoncé que vous ne vouliez pas remplacer Karim Benzema, pourquoi ?", lui a demandé Frédéric Calenge. Ce à quoi le coach des Bleus a répondu : "Parce que je l'ai décidé, simplement." À la question : "C'est suffisant de rester à 25, avec 7 offensifs" ? Il a ensuite conclu : "Oui, 8 même."