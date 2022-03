Paul Pogba traumatisé cambriolé... alors que ses enfants étaient dans la maison !

Très sale semaine pour l'un des joueurs préférés des Français, Paul Pogba. Mardi dernier, son équipe s'est piteusement faite éliminée de la Ligue des champions face à l'Atletico Madrid de son grand copain, Antoine Griezmann. Une grosse déception pour Manchester United et Cristiano Ronaldo, qui n'a pas hésité à montrer sa colère à l'arbitre. Malheureusement pour Paul Pogba, ce n'était pas le pire dans cette soirée cauchemardesque pour lui puisque, comme il l'a indiqué sur Twitter hier soir, il a été victime d'un cambriolage alors qu'il se trouvait sur le terrain.

C'est un Pogba visiblement très choqué par la nouvelle qui s'est adressé à ses fans sur les réseaux sociaux pour leur faire part de cette nouvelle traumatisante. Le footballeur de 29 ans a posté un long message dans lequel il précise les faits qui se sont déroulés mardi soir. "Hier soir, le pire cauchemar de notre famille s'est réalisé lorsque notre maison a été pénétrée et cambriolée, alors que nos bébés étaient en train de dormir dans leur chambre", indique-t-il en préambule.

Nous nous sommes précipités à la maison sans savoir si nos enfants étaient en sécurité et indemnes

Paul Pogba n'évoque pas les effets personnels ni le montant du préjudice subi, mais une chose encore plus importante à ses yeux. "Les cambrioleurs ont été dans notre maison pendant moins de cinq minutes, mais, pendant ce laps de temps, ils nous ont pris tout ce qu'il y avait de plus précieux dans cette maison... notre sentiment de sécurité et de sûreté", écrit-il. Marié à la belle Zulay, le Français est l'heureux papa de deux petits garçons, Shakur, qui vient de fêter ses trois ans, et le petit Keyann Zaahid, né début 2021. "Avec ma femme, nous nous sommes précipités à la maison sans savoir si nos enfants étaient en sécurité et indemnes. Pour un père, il n'y a pas de pire sentiment au monde que de ne pas être là pour protéger ses enfants et j'espère sincèrement que personne ne ressentira ce que j'ai ressenti la nuit dernière", poursuit-il.