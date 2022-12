Coupe du monde : Ousmane Dembélé, cette drôle de phobie qui provoque l'hilarité au sein des Bleus

Malgré la défaite, le moral au beau fixe chez les Bleus

Un petit moment très marrant et plutôt léger en conférence de presse, quelques heures après la grosse déception pour les Bleus dans cette Coupe du monde et la défaite face à la Tunisie. Un match pour du beurre pour les Bleus, déjà qualifiés et premier de leur poule, mais une fin de rencontre à polémique et notamment pour le diffuseur, TF1. Malgré tout, les joueurs de Didier Deschamps verront les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions où ils affronteront la Pologne de Robert Lewandowski.

Venus pour défendre leur titre acquis en 2018 en Russie, les coéquipiers de Kylian Mbappé et Hugo Lloris ont fait très belle impression jusqu'ici et vu la bonne humeur au sein du groupe, on peut continuer à rêver d'un doublé historique pour nos Bleus !