Ousmane Dembélé papa pour la première fois ! Le sexe du bébé dévoilé

Il y a des périodes fastes dans la vie et Ousmane Dembélé est clairement en plein dedans ! Après un long moment éloigné de l'équipe de France, le champion du monde 2018 vient d'apprendre une excellente nouvelle puisque le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps l'a appelé pour le prochain rassemblement. Une consécration pour le joueur de 25 ans, qui va pouvoir retrouver Kylian Mbappé ou Olivier Giroud à la pointe de l'attaque française. Pendant de nombreuses années, le natif de Vernon (Eure) a été critiqué sur son hygiène de vie et ses nombreux retards à l'entraînement, mais il semblerait que depuis plusieurs mois maintenant, les choses se soient améliorées.

Un changement qui vient peut-être de la vie privée d'Ousmane Dembélé qui a trouvé l'amour auprès de la belle Rima Edbouche. Une jeune femme très discrète et qui montre assez peu de choses sur elle, mais très suivie sur Instagram où elle possède près de 130 000 abonnés. En décembre 2021, les deux tourtereaux se sont mariés lors d'une cérémonie religieuse tenue secrète par le joueur, mais révélée par son entourage sur les réseaux sociaux. Après ce bel évènement, le couple a décidé de passer à l'étape suivante et comme on vient de l'apprendre, le footballeur est devenu papa pour la première fois il y a quelques jours !

Papa dans la nuit, il joue quand même son match !

C'est dans la nuit de vendredi à samedi dernier qu'​​Ousmane Dembélé a eu le bonheur de devenir père et d'après les informations de la presse espagnole, il s'agit d'une petite fille ! Sur les réseaux sociaux, le couple a simplement posté une story annonçant la naissance de leur petite fille avec la mention "Bienvenue petit ange". Malgré ce bel évènement, le joueur a tout de même souhaité jouer avec son équipe le samedi après-midi. "Alors qu'il est devenu papa cette nuit et il a très peu dormi à l'hôpital. Je lui ai demandé comment il allait et il m'a dit: 'Je veux jouer'", a déclaré son entraîneur, Xavi, après la rencontre.