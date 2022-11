Olivier Giroud : "Dites ça à ma femme...", ce trait de caractère qui définit plus Jennifer que lui

Qui aurait cru qu'Olivier Giroud serait l'attaquant titulaire de l'équipe de France pour cette Coupe du monde au Qatar il y a un an de ça ? C'est un véritable conte de fée qu'est en train de vivre le buteur de 36 ans, qui n'était plus appelé depuis de longs mois avant de retrouver les Bleus ces derniers mois. Il faut dire que le natif de Chambéry (Savoie) a su faire les bons choix de carrière en quittant Chelsea et l'Angleterre pour rejoindre l'Italie et le mythique Milan AC. De l'autre côté des Alpes, l'attaquant revit et enchaîne les buts au côté de Zlatan Ibrahimovic.

Une super forme qui lui a permis de retrouver l'équipe de France quelques mois avant l'annonce de la liste pour le Mondial et finalement Olivier Giroud est bien du voyage. S'il était prévu qu'il soit la doublure du tout récent Ballon d'Or Karim Benzema, les choses ont bien changé depuis quelques jours et la blessure de l'attaquant du Real Madrid. Désormais, le footballeur est l'option numéro une à la pointe de l'attaque et il arrive avec une mentalité de gagnant. "Je suis toujours aussi motivé, j'ai les crocs comme à mes 20 ans. (...) Rien n'était assuré me concernant ces derniers mois, c'est une vraie fierté de pouvoir défendre le titre acquis il y a quatre ans. On va tâcher d'être à la hauteur", déclare-t-il en interview pour Le Figaro hier.

C'est aussi ce qui fait ma force, il faut se lever tôt pour me vexer

Arrivé la semaine dernière à Doha, au Qatar, l'attaquant a permis à ses abonnés Instagram de découvrir la très luxueuse chambre qu'il va occuper durant toute la compétition et il semble ravi. Pour l'heure, les joueurs ne peuvent pas voir leurs proches, ce qui signifie qu'Olivier Giroud ne peut pas être avec sa femme, Jennifer. Très heureux, le couple a quatre enfants et lorsque le journaliste demande au tricolore s'il est d'un naturel anxieux, il pense directement à celle qui partage sa vie. "Ah non pas du tout. Dîtes ça à ma femme... Elle va vous rire au nez. De son côté elle est un peu plus stressée alors que moi je suis détendu de la claquette (rires). C'est aussi ce qui fait ma force, il faut se lever tôt pour me vexer", assure-t-il.

Dans les meilleures conditions pour le premier match de ce soir face à l'Australie, Olivier Giroud va certainement pouvoir compter sur le soutien de Jennifer, qui risque elle d'avoir un peu plus de mal à rester calme !