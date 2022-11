Karim Benzema forfait : Une ancienne gloire des Bleus fustige la "mauvaise" gestion de Didier Deschamps

Si beaucoup se moquaient gentiment de la chance de Didier Deschamps pendant de nombreuses années, il semblerait bien que cette époque soit révolue. Le sélectionneur des Bleus doit faire face à une avalanche de blessures depuis plusieurs mois. Premier forfait et non des moindres, le poumon du milieu de terrain N'Golo Kanté a dû se retirer en raison d'une blessure qui l'handicape depuis le début de la saison. Son compère au milieu de terrain et pièce centrale de la victoire des Bleus lors de la dernière Coupe du monde en Russie Paul Pogba sera également absent, puisqu'il souffre toujours de son genou. C'est donc l'intégralité du milieu qui est à revoir pour les Bleus, mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là...

Il y a environ une semaine, c'est le défenseur du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe qui devait à son tour renoncer au Mondial, obligeant Didier Deschamps a appelé un défenseur supplémentaire. Une pléiade d'absents et si l'on pensait que c'était déjà assez, le coup de grâce est intervenu samedi soir avec l'officialisation du forfait de Karim Benzema. Si l'on savait qu'il s'entraînait à part depuis un moment en raison d'une gêne musculaire, le sélectionneur et les joueurs se montraient confiant sur sa participation, mais lors de l'entraînement, le tout récent Ballon d'Or a été victime d'une blessure à la cuisse. Un gros coup dur pour la France, qui va désormais devoir tout miser sur son autre star, Kylian Mbappé.

Une absence qui a énormément fait parler et sur le plateau du Canal Football Club, l'émission consacrée au foot et présentée par Hervé Mathoux, un des consultants s'est montré particulièrement véhément à l'encontre de Didier Deschamps et de son staff. Joueur de l'équipe de France entre 200è et 2013, Samir Nasri s'est dit convaincu que la situation aurait dû être mieux gérée en interne, lui qui a pu parler au téléphone avec Karim Benzema. "La gestion a été mauvaise avec lui", assure l'ancien Marseillais, qui affirme que le joueur du Real Madrid est actuellement "dépité". "On n'avait pas forcément besoin de Benzema pour l'Australie, la Tunisie ou le Danemark. C'est un joueur qui te fait franchir un palier, tu en avais besoin pour les matchs à élimination directe donc je trouve ça dommageable. Il ne fallait pas le pousser", conclut-il.