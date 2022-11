Hervé Mathoux (Canal Football Club) très amoureux de Maryline : leur choix de vie très original

Fan inconditionnel de football, Hervé Mathoux présente les émissions Canal Football Club et Canal champions club. Visage emblématique de Canal+ depuis 1998 (où il présentait l'émission Jour de Foot), Hervé Mathoux partage la vie de Maryline Olivié, avocate du Cabinet MO Avocats. Sur le site de son cabinet, on découvre que la jeune femme a prêté serment en 1999 après avoir réalisé un double curcus : DESS en Droit des Affaires et Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise DJCE à l'université de Toulouse.

D'abord juriste au sein d'une institution bancaire internationale puis au sein d'un cabinet généraliste en droit des affaires, Maryline Olivié - également intervenante régulière dans l'émission Ça peut vous arriver sur RTL animée par Julien Courbet - a initié l'animateur à "l'hédonisme" et au "plaisir des voyages" comme il l'expliquait au journal Libération en 2020. Dans le quotidien, on apprenait également que le couple avait deux enfants Paul et Agathe mais aussi qu'ils vivaient séparément. Auparavant, Hervé Mathoux avait été marié "avec une actrice lyrique connue au lycée", Sandrine Montcoudiol. De ce premier mariage sont nés Hadrien (en 1994) et Jeanne (en 1997).

Côté professionnel, Hervé Mathoux a subi les foudres de son ancien collègue Pierre Ménès, viré de Canal+ en 2021 après avoir été accusé d'agression sexuelle et jugé sexiste par une journaliste. Interviewé par Télé Star après avoir reçu un texto d'Hervé Mathoux lui expliquant pourquoi il devait prendre ses distances, Pierre Ménès avait copieusement insulté son ancien acolyte qu'il jugeait lâche... et pire encore. "Lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade, mais quand il a fallu sortir ses c***lles, il n'y avait plus personne" a-t-il expliqué.

Egalement remonté par cette dispute, Hervé Mathoux avait répondu à l'attaque de Pierre Ménès auprès des journalistes de L'Équipe le 13 septembre 2021 : "J'espère juste qu'il finira par prendre le chemin de la remise en cause que l'époque nous dicte d'avoir. Pour l'instant, il ne semble pas l'avoir fait."