Hervé Mathoux avec "un oeil au beurre noir" et essoufflé : Laure Boulleau dévoile sa mésaventure

Ce mercredi 27 juillet 2022 est un jour important pour les joueuses de football de l'équipe de France et d'Allemagne. Ce soir, les deux équipes s'affrontent dans le cadre de l'Euro féminin. Et les Bleues jouent leur qualification pour la finale le 31 juillet prochain, à Wembley. Un match qui sera notamment diffusé en direct sur Canal+. Pour l'occasion, Hervé Mathoux retrouvera son équipe pour une émission spéciale. Mais il a bien failli ne jamais arriver sur le plateau.

Après avoir fait grimper la température sur Instagram durant ses vacances, Laure Boulleau retrouve le chemin des tournages ce mercredi. Et ce soir, l'émission sportive Destination Wembley, présentée par Hervé Mathoux, n'aura pas lieu dans les locaux de Canal+. Le plateau est en effet délocalisé à Milton Keynes (en Angleterre). Le présentateur de 55 ans et son équipe se sont donc retrouvés à l'aéroport. Mais l'époux de Maryline Olivié a bien failli ne pas se retrouver aux commandes de son programme ce soir.

En story Instagram, Laure Boulleau a en effet fait une révélation. "On a failli faire une émission sans présentateur ce soir", a écrit l'ancienne joueuse du PSG en légende d'une vidéo dans laquelle on peut voir Hervé Mathoux essoufflé. "Monsieur Mathoux est arrivé à quinze minutes du vol. Il a un oeil au beurre noir. On est au complet, la France peut gagner", a-t-elle lancé.

C'est ensuite une vidéo d'Hervé Mathoux en train d'arriver en courant dans la salle d'embarquement que Laure Boulleau a mise en ligne. "Comment avoir son vol en arrivant à l'aéroport quinze minutes avant le départ", l'a-t-elle légendée alors que l'on pouvait voir le présentateur qui n'avait "toujours pas récupéré de [son] sprint". "J'ai battu mon record sur 400", s'est-il amusé.

La charmante blonde de 35 ans a ensuite révélé qu'ils "ont rouvert l'enregistrement pour lui". "Il y a deux mecs qui ont dit : 'On ne peut pas faire ça à Monsieur Mathoux, il y a le match ce soir.' Sur l'ordinateur ils n'y arrivaient pas. Il y en a un qui a réussi et il m'a dit : 'Il va falloir courir, ça ferme.' J'étais à pétaouchnoque. Il fallait passer la sécurité et le passeport", a ensuite raconté la star du Canal Football Club, toujours aussi essoufflée.

Mais le principal, c'est qu'il sera bel et bien aux commandes de Destination Wembley ce soir.