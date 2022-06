Laure Boulleau sublime en maillot de bain aux Baléares : elle se la joue Pamela Anderson !

L'heure des vacances à sonné depuis un moment pour les footballeurs, mais les acteurs qui font vivre le sport le plus populaire du monde à la radio et à la télévision peuvent également prendre une pause pendant ce mois de juin. Ancienne star de l'équipe de France féminine et du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau est devenue à la fin de sa carrière en 2016 une consultante de talent. Engagée par Canal +, elle participe tous les dimanches au Canal Football Club, aux côtés d'Hervé Mathoux et Dominique Armand.

Devenue une pierre angulaire de l'émission, Laure Boulleau fait preuve de beaucoup de talent dans son expertise footballistique et après une saison pleine, elle a décidé de se faire plaisir en partant vers l'une des destinations privilégiées des footballeurs, les îles Baléares. À l'image de Lionel Messi et de ses amis ou encore de Cristiano Ronaldo et sa famille, l'ancienne joueuse de 35 ans est partie en Espagne et plus précisément sur l'île de Minorca. Un lieu paradisiaque où l'on trouve des plages de sable fin et de l'eau turquoise à perte de vue. Très active sur Instagram, la jolie blonde aux yeux bleus à publié une série de photos à ses plus de 700 000 abonnés où on la voit parfaitement imiter l'une des actrices les plus célèbres des années 90.

Un remake d'Alerte à Malibu très réussi !

"Madame Pamela Apeuprès", rigole Laure Boulleau sur une série de photos où on la voit dans un magnifique maillot de bain une pièce rouge pétant, qui n'est pas sans rappeler la tenue que portait Pamela Anderson dans la mythique série Alerte à Malibu. Après cette séance photos plutôt drôle où elle s'est mise dans le personnage, elle a également posté une photo pour montrer la beauté de l'île. "Les plages sont dingues ici", s'exclame la consultante et ancienne collègue de Pierre Ménès. Le cadre est effectivement idyllique, mais l'ancienne arrière gauche s'y fond parfaitement tant son maillot de bain met en avant sa plastique parfaite.