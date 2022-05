'Les 2 obus' : un journaliste de Canal + envoie une blague douteuse à une consoeur qui l'affiche publiquement !

Le Canal Football Club est une institution bien connue des amateurs de football. L'émission est installée sur Canal + depuis 2008 avec à sa tête l'animateur Hervé Mathoux. Un show consacré au football et au sein duquel on a longtemps retrouvé le trublion Pierre Ménès ou encore la journaliste Marie Portolano. Dans cette bande de spécialistes du ballon rond, on retrouve depuis de nombreuses années Dominique Armand. Le journaliste est un fin connaisseur spécialisé dans les statistiques qu'il distille tout au long de l'émission.

Figure respectée du milieu du journalisme sportif, ce dernier a vu son image écornée il y a quelques heures, ce jeudi 19 mai 2022, après un commentaire très problématique envoyé à la journaliste Marion Aydalot. Sur son compte Instagram, la journaliste, également spécialisée dans le sport, a partagé un imprimé écran d'un commentaire de Dominique Armand suite à une de ses storys. Sur la photo on voit la jeune femme prendre un selfie en indiquant qu'elle se trouve dans un célèbre café-brasserie du 16e arrondissement de Paris, Aux Trois Obus. Le journaliste de Canal + a alors simplement écrit, "Les 2 obus" en réponse à la photo.

Un jeu de mot très tendancieux qui n'a pas du tout été du goût de Marion Aydalot, qui n'a pas hésité à afficher Dominique Armand en publiant leur conversation dans sa story. "Le mec est journaliste !!!", s'insurge-t-elle, avant de poursuivre : "Les mecs, ne tentez pas ce genre de trucs avec moi !!! J'affiche sans aucune gêne". Une story qui a suscité de multiples réactions et qui a été reprise par plusieurs médias spécialisés dans le football.