Pierre Ménès : Une ex-collègue virée après avoir refusé ses avances ? "J'ai peur..."

Pierre Ménès est rattrapé par ses gestes et paroles déplacées du passé. En août 2016, il a soulevé la jupe de Marie Portolano puis lui a empoigné les fesses hors antenne mais face au public du Canal Football Club. Le journaliste sportif a également embrassé de force Isabelle Moreau (en 2011, toujours dans le Canal Football Club) et Francesca Antoniotti (en 2016, dans Touche pas à mon sport). Et ces trois femmes ne seraient pas les seules victimes des agissements du chroniqueur. Dans les colonnes de Closer, Marion Aydalot, qui a collaboré avec Pierre Ménès, livre son témoignage.

La jolie brune a travaillé avec le journaliste pendant un an et demi, en 2010 et 2011, pour Yahoo Sports. C'est lui qui l'a repérée alors qu'elle présentait le journal sur L'Equipe. Après une prise de contact sur Facebook, le duo se retrouve sur Footineo, la plateforme de Pierre Ménès qui traite de l'actu foot. Si tout avait bien commencé entre eux, aujourd'hui Marion Aydalot accuse son ex-camarade d'avoir ruiné sa carrière.

"Il a raconté et propagé n'importe quoi sur moi. Comme le fait que j'aurais couché avec tout le foot français ou encore que j'envoyais à tout le monde des photos de mon intimité... C'est en tout cas ce qui m'a été rapporté par plusieurs personnes. Et je vous passe les propos obscènes qu'il aurait tenus en prime me concernant. L'objectif était de m'empêcher d'avancer, de me décrédibiliser, déplore la jeune femme. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un d'aussi néfaste. Même si je n'ai jamais subi de harcèlement sexuel de sa part à proprement parler. Il n'y a jamais eu de baiser forcé ou de jupe levée avec moi, parce qu'il savait qu'il se serait pris une paire de baffes. Son objectif était de me mettre dans son lit, et il était extrêmement insistant, c'est vrai, mais le problème avec moi était plus moral que sexuel."

Ces rumeurs ont été lancées à partir du moment où la jeune femme aurait refusé de coucher avec Pierre Ménès. Marion Aydalot a été virée, "du jour au lendemain quand il a su qu'il ne se passerait rien". Aujourd'hui encore, la jeune femme est "terrifiée" par le journaliste. "J'ai peur de lui, juridiquement comme professionnellement. Ce qu'il m'a fait a été plus que préjudiciable pour ma carrière. Jusque-là, c'est quelqu'un qui était très écouté et très influent. C'est pour ça que je n'en avais encore jamais parlé. Et je sais qu'il m'en veut beaucoup de ne pas avoir cédé à ses avances. J'ai pourtant été toujours très claire avec lui", conclut-elle, dégoûtée.

