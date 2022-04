Pierre Ménès accusé d'agression sexuelle : Marie Portolano entendue par les enquêteurs pendant des heures

C'est une affaire qui a énormément fait parler dans le petit monde de la télévision et plus d'un an après le début du scandale, l'affaire continue de faire des remous. Avec son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, Marie Portolano a mis en lumière le sexisme qui peut exister dans le milieu du journalisme sportif. Une scène coupée au montage a ensuite été révélée au grand public dans laquelle la journaliste accuse la star de la chaîne Pierre Ménès d'agression sexuelle.

Une information qui va amener un vrai scandale et le journaliste de 58 ans, après d'âpres négociations, va être licencié par Canal + avec un très joli chèque à la clé. Depuis, une enquête a été ouverte à l'encontre du spécialiste du football dans cette affaire qui remonte à 2016. D'après les informations de l'AFP, l'enquête a connu une vraie avancée début avril puisque Marie Portolano, qui n'a pas déposé de plainte à l'encontre de Pierre Ménès, a été auditionnée. D'après leurs informations, l'audition de la femme de l'acteur Grégoire Ludig aurait duré plusieurs heures et ce serait intéressée principalement aux évènements de 2016.

Pour rappel, la journaliste de 36 ans accuse Pierre Ménès de lui avoir soulevé la jupe et d'avoir touché ses fesses durant l'émission le Canal Football Club , à laquelle ils participaient. Deux autres journalistes, Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti ont également témoigné à l'encontre de l'ancien journaliste de L'Equipe, expliquant qu'il avait essayé de les embrasser de force.

Pas la seule affaire contre Pierre Ménès

Ce n'est pas la seule affaire dans laquelle est impliquée Pierre Ménès puisque fin novembre 2021, il a été accusé par une hôtesse du Parc des Princes d'avoir eu des gestes déplacés à son égard. Niant totalement les faits, le compagnon de Mélissa Acosta a rapidement répliqué, apportant notamment le témoignage d'une amie présente à ses côtés.

Plus discret dans les médias depuis plusieurs mois, Pierre Ménès n'est toujours pas sorti d'affaires et l'enquête à son encontre se poursuit, comme vient de le révéler l'AFP.

Pierre Ménès reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette nouvelle affaire.