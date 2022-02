Pierre Ménès traité de 'beauf', 'vulgaire' et 'provocateur' dans un rapport d'enquête au vitriol

C'est une affaire qui continue de faire du bruit près d'un an après que le scandale ait éclaté. Suite à la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, l'une des stars de Canal+, Pierre Ménès, est ciblé par des accusations d'agression sexuelle. Une véritable bombe pour le journaliste de 58 ans qui va dans un premier temps être suspendu par la chaîne cryptée, avant son départ le 12 juillet 2021, avec un très beau chèque à la clé. Suite à cette affaire, Canal+ a commandité un rapport sur les agissements de son consultant vedette, comme le révèle BFMTV aujourd'hui.

En janvier dernier, la chaîne a présenté ce rapport "confidentiel" à une partie du comité social et économique de l'entreprise. Il s'agit de sept pages contenant les témoignages de 30 personnes ayant été en lien avec l'émission Canal Football Club, dans laquelle Pierre Ménès intervenait. Parmi ces personnes, quatre femmes estiment avoir été victimes de "comportements sexistes et inappropriés" de la part du compagnon de Mélissa Acosta. D'après les informations recueillies par BFMTV, de nombreux témoins estiment que c'est un "beauf avec un langage coutumier grossier et vulgaire". Pour ce qui est de son rapport aux femmes, il emploierait des propos "souvent de nature sexuelle et dégradants".

Une personnalité aux deux visages

Un portrait loin d'être élogieux pour celui qui a été accusé d'agression sexuelle lors d'un match au Parc des Princes en novembre dernier. Il n'y a néanmoins pas que du mauvais dans ce rapport puisqu'il sait se montrer " très protecteur", avec certains à qui il reconnaît "une certaine légitimité", aidant par exemple d'anciennes sportives à devenir consultantes. À l'inverse, il peut aussi être "vulgaire et provocateur envers les plus faibles". Comprendre par "plus faibles", les petits nouveaux ou les personnes non reliées au milieu du foot comme les maquilleurs.

Si son côté lourd ressort bien du rapport, en revanche, il n'en est rien concernant des dérapages de nature sexuelle et il n'a été trouvé aucun "fait relevant de qualification pénale devant être signalé à la justice".

Un rapport tenu secret, mais qui a fini par éclater au grand jour pour dévoiler une facette méconnue de la personnalité de Pierre Ménès. Si son avocat a estimé que "ce rapport ne vaut rien", le journaliste ne s'est lui pas encore exprimé pour le moment.

Retrouvez l'article de BFMTV en intégralité sur leur site internet.