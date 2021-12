Pierre Ménès accusé d'agression sexuelle : il est en garde à vue

Selon les informations du Parisien, Pierre Ménès a été placé en garde à vue ce jeudi 9 décembre 2021. Visé par une enquête préliminaire ouverte le 20 novembre dernier pour agression sexuelle, le journaliste de 58 ans va donc passer les prochaines heures à répondre aux questions des enquêteurs. L'information est confirmée par l'AFP.

Pierre Ménès est entendu au 1er district de police judiciaire (1er DPJ), "à la demande du parquet", a précisé une source proche du dossier à l'AFP. Son avocat, Me Arash Derambarsh, a confirmé que Pierre Ménès, qui avait demandé dans les médias à être auditionné, était entendu "sous le statut de la garde à vue".

L'histoire remonte au 20 novembre dernier, lors d'un match se déroulant au Parc des Princes, l'enceinte du Paris Saint-Germain, qui accueillait ce jour-là le FC Nantes. D'après une hôtesse d'accueil, l'ancien journaliste de Canal+ aurait eu des gestes déplacés à son encontre.

Après avoir été entendue par les services de police, la jeune femme n'a pas voulu porter plainte contre Pierre Ménès, mais le parquet de Paris a néanmoins souhaité ouvrir une enquête préliminaire pour agression sexuelle à l'encontre du compagnon de Mélissa Acosta. Face au nouveau tourbillon médiatique que l'affaire cause, l'homme de télévision nie totalement les faits et s'exprime par l'intermédiaire de son avocat, Me Arash Derambarsh.

D'après son avocat, Pierre Ménès se trouvait bien au match, mais tout s'est déroulé parfaitement, comme peuvent l'attester les trois personnes qui l'accompagnaient ce 20 novembre. "Il n'y a eu strictement aucun problème. La soirée s'est très bien passée et c'est confirmé par les attestations CERFA des trois personnes qui l'ont accompagné partout. Mon client déposera une plainte pour dénonciation calomnieuse si l'on porte atteinte à son honneur ou à sa considération", indiquait-il au Parisien. "Nous avons à ce jour six témoignages qui dédouanent Pierre Ménès et nous avons porté plainte pour dénonciation calomnieuse", a indiqué ce jeudi l'avocat.

Un nouveau coup dur pour Pierre Ménès, déjà mis sur la touche fin mars après des accusations d'agressions sexuelles par son ancien employeur Canal+ en juillet dernier. Il est notamment accusé d'avoir soulevé hors antenne en 2016 la jupe de la journaliste Marie Portolano.

Pierre Ménès reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette nouvelle affaire.