Olivier Giroud en fête : sa femme Jennifer se montre, apparitionavec tous leurs enfants

C'est un retour que beaucoup attendaient depuis un moment et qui a fait énormément plaisir à ses nombreux fans. Plus appelé depuis quelques mois en équipe de France, Olivier Giroud est revenu lors du dernier rassemblement qui a vu les Bleus affronter l'Autriche et le Danemark. Le coéquipier de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann a même trouvé le moyen d'inscrire un but et il apparaît désormais de plus en plus probable qu'il soit dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar qui aura lieu d'ici quelques semaines. Une très bonne nouvelle pour le natif de Chambéry, qui a fait le choix de quitter l'Angleterre il y a deux ans pour rejoindre l'Italie.

C'est du côté de Milan qu'Olivier Giroud a retrouvé des couleurs et les bonnes grâces du sélectionneur. Avec Zlatan ibrahimovic, il forme une attaque de feu qui a permis à son club de remporter le championnat l'an dernier. Si tout va pour le mieux dans ce nouveau cadre professionnel, c'est également le cas dans le cadre privé, puisque sa femme Jennifer, ainsi que ses 4 enfants semblent parfaitement se faire à la douceur de vie italienne. Dans la capitale de la mode, le Français est très épanouie et il n'hésite pas à partager de bons moments avec ses enfants sur les réseaux sociaux, lui qui a rejoint Instagram il y a très peu de temps.

Un anniversaire en bleu et blanc pour ses 36 ans

Le 30 septembre dernier, Olivier Giroud a ainsi pu célébrer avec eux ce beau retour en Bleus, mais également son anniversaire puisqu'il a fêté ses 36 ans ! Pour l'occasion, il s'es offert une belle journée en famille autour d'un superbe gâteau blanc et bleu. "Merci à tous pour vos gentils messages. Je suis béni et je profite de cette journée spéciale avec les gens que j'aime", écrit-il en commentaire de sa belle photo où l'on retrouve ses 4 enfants, lui qui est père de deux garçons (Evan et Aaron) et deux filles (Jade et Aria). Son coéquipier en équipe de France Lucas Digne lui a souhaité un bon anniversaire en commentaire, preuve que les deux hommes sont proches.