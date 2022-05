Olivier Giroud : Rare photo avec tous ses enfants pour fêter son titre en Italie

Partout où il passe, il gagne. Olivier Giroud est un véritable porte-bonheur pour ses équipes et cela remonte à son époque montpelliéraine. Champion de France devant le Paris Saint-Germain, il réalise l'exploit avant de partir en Angleterre. Devenu un buteur accompli, il remporte le sacre ultime avec les Bleus en 2018 avant de soulever la Ligue des champions avec Chelsea en 2021. Arrivé au Milan AC cette année, il vient tout juste de remporter le titre de champion d'Italie avec le club lombard. Une consécration pour le coéquipier de Zlatan Ibrahimovic et Théo Hernandez qui a dignement fêté ça.

Après s'être lancé sur Instagram début janvier, ​​Olivier Giroud semble avoir pris goût à la chose et il n'hésite pas à publier des photos de ses enfants ou de lui et sa femme Jennifer. En couple et marié avec la belle Jennifer, l'attaquant des Bleus a profité du titre de son équipe pour faire une belle séance photo avec les siens. Père de quatre enfants, deux filles et deux garçons, il a pris la pose au milieu de sa petite famille avec le tout nouveau et très imposant trophée glané avec son club. "Un nouveau bébé dans la famille", ajoute le footballeur en commentaire de sa publication.

Les enfants aux couleurs du Milan AC

Sur la première photo on peut voir Olivier Giroud tout sourire et à ses côtés Jade, Evan et Aaron avec un beau maillot rouge et noir aux couleurs du Milan AC. Jennifer, très heureuse et fière du succès de son mari, tient sur ses genoux la petite dernière, Aria (née en novembre 2020). Sur la deuxième photo, le Français de 35 ans est au côté de son épouse, avec qui il s'est offert une belle escapade amoureuse récemment. Des photos qui ont beaucoup plu aux internautes puisque la publication a été liké plus de 240 000 fois. L'ancien joueur du PSG et coéquipier de Giroud à Chelsea, David Luiz, a envoyé une série d'emojis coeurs, tout comme l'artiste Matt Pokora.